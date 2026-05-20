Шойгу прокомментировал присоединение Армении к статуту МУС

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Присоединение Армении к статуту МУС и выдача граждан России третьим странам стали откровенно недружественными действиями, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ.