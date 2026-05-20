МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.
"В пример приведу новый профиль "Искусственный интеллект", который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета", — сказал Кравцов.
Ранее Минпросвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.