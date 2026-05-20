02:09 20.05.2026 (обновлено: 10:09 20.05.2026)
Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект"

© РИА Новости / Мария Девахина
Сергей Кравцов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня.
  • Новый профиль был включен в олимпиаду по информатике и оказался востребованным и актуальным.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.
"В пример приведу новый профиль "Искусственный интеллект", который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета", — сказал Кравцов.
Ранее Минпросвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.
