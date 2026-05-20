Совет Федерации упростил включение участников ИНТЦ в реестр МСП

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который упрощает для участников инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) процедуру включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Документ позволяет включать участников ИНТЦ в реестр субъектов МСП лишь на основании среднесписочной численности их сотрудников без привязки к данным налоговой отчетности о доходах, предоставляемой в ФНС России. Аналогичный подход сейчас действует для участников инновационного центра "Сколково".

Это позволит участникам ИНТЦ наравне с другими субъектами МСП получать господдержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.)

Сейчас участники ИНТЦ освобождены от обязанности представлять налоговую отчетность налоговым органам. Однако, когда субъекты МСП становятся участниками ИНТЦ и не представляют налоговую отчетность, они лишаются права на господдержку и подлежат исключению из реестра субъектов МСП, поскольку у ФНС отсутствуют сведения об их доходах.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.