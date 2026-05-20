Совет Федерации упростил включение участников ИНТЦ в реестр МСП

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который упрощает для участников инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) процедуру включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Документ позволяет включать участников ИНТЦ в реестр субъектов МСП лишь на основании среднесписочной численности их сотрудников без привязки к данным налоговой отчетности о доходах, предоставляемой в ФНС России. Аналогичный подход сейчас действует для участников инновационного центра "Сколково".
Это позволит участникам ИНТЦ наравне с другими субъектами МСП получать господдержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.)
Сейчас участники ИНТЦ освобождены от обязанности представлять налоговую отчетность налоговым органам. Однако, когда субъекты МСП становятся участниками ИНТЦ и не представляют налоговую отчетность, они лишаются права на господдержку и подлежат исключению из реестра субъектов МСП, поскольку у ФНС отсутствуют сведения об их доходах.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
По состоянию на 10 августа 2025 года из 614 участников ИНТЦ 431 были включены в реестр МСП (70%). Из оставшихся 183 участников ИНТЦ 99 соответствовали всем критериям МСП, но не представили данные о доходах в ФНС. Основными видами деятельности таких лиц являются разработка компьютерного программного обеспечения, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.