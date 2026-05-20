Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации упростил включение участников ИНТЦ в реестр МСП - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
20:17 20.05.2026
Совет Федерации упростил включение участников ИНТЦ в реестр МСП

Совет Федерации упростил включение участников ИНТЦ в единый реестр субъектов МСП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который упрощает для участников инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) процедуру включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Документ позволяет включать участников ИНТЦ в реестр субъектов МСП лишь на основании среднесписочной численности их сотрудников без привязки к данным налоговой отчетности о доходах, предоставляемой в ФНС России. Аналогичный подход сейчас действует для участников инновационного центра "Сколково".
Это позволит участникам ИНТЦ наравне с другими субъектами МСП получать господдержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.)
Сейчас участники ИНТЦ освобождены от обязанности представлять налоговую отчетность налоговым органам. Однако, когда субъекты МСП становятся участниками ИНТЦ и не представляют налоговую отчетность, они лишаются права на господдержку и подлежат исключению из реестра субъектов МСП, поскольку у ФНС отсутствуют сведения об их доходах.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
По состоянию на 10 августа 2025 года из 614 участников ИНТЦ 431 были включены в реестр МСП (70%). Из оставшихся 183 участников ИНТЦ 99 соответствовали всем критериям МСП, но не представили данные о доходах в ФНС. Основными видами деятельности таких лиц являются разработка компьютерного программного обеспечения, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала