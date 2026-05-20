Россиянин пробился в финал квалификации "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга квалификации Сафиуллин (142-я ракетка мира) обыграл австрийца Йоэля Шверцлера (169) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
В финале квалификации соперником россиянина станет немец Том Генч (219).