Теннис
 
19:55 20.05.2026 (обновлено: 20:28 20.05.2026)
Россиянин пробился в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Сафиуллин обыграл Шверцлера и вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче второго круга Сафиуллин обыграл австрийца Йоэля Шверцлера со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга квалификации Сафиуллин (142-я ракетка мира) обыграл австрийца Йоэля Шверцлера (169) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
В финале квалификации соперником россиянина станет немец Том Генч (219).
