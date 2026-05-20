ФАС предложила сократить число посредников для сдерживания цен на рыбу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС России считает необходимым сократить число посредников в цепочке поставок рыбы для сдерживания цен.
- Правительство приняло разработанное ФАС постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией.
- Для снижения транспортной составляющей в себестоимости ФАС скорректировала льготные условия перевозки рыбы железнодорожным транспортом с Дальнего Востока.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым оптимизировать цепочку поставок рыбы для сдерживания цен, сократив число посредников, сообщила служба.
"По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи", - говорится в сообщении.
К такому выводу в ФАС пришли, изучив оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее популярные виды рыб — минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь тихоокеанскую.
В ведомстве напомнили, что ранее правительство приняло разработанное ФАС постановление, предусматривающее обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Принятый механизм позволяет отслеживать цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, снижает риски спекуляций и способствует формированию более прозрачного ценообразования.
Сейчас ФАС изучает данные, полученные после введения регистрации внебиржевых сделок. После этого планируется принять дальнейшие шаги с целью сделать прозрачным принцип формирования цен.
Кроме того, для снижения транспортной составляющей в себестоимости рассмотрен вопрос увеличения объемов перевозимой рыбы с применением льготного железнодорожного тарифа со станций в ДФО. Как отметили в ФАС, в результате были скорректированы льготные условия за счет субсидирования половины стоимости перевозки по железной дороги. Такая мера позволяет при сохранении лимита распределить выделяемые средства на больший объем перевозок с Дальнего Востока.
