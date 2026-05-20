Путин рассказал о расчетах с Китаем в нацвалютах

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Практически все российско-китайские торговые операции выполняются в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.