Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в первом переходном матче РПЛ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на выезде нанес поражение "Уралу" из Екатеринбурга в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.

Встреча прошла в Екатеринбурге в среду и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий "Динамо" Миро. После гола арбитры с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) около двух минут проверяли, пересек ли мяч линию ворот.