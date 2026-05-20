Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в первом переходном матче РПЛ
Футбол
19:35 20.05.2026 (обновлено: 19:36 20.05.2026)
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в первом переходном матче РПЛ

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в первом переходном матче за место в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в первом переходном матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2026/27.
  • Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0, гол забил ангольский нападающий Миро.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на выезде нанес поражение "Уралу" из Екатеринбурга в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в Екатеринбурге в среду и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий "Динамо" Миро. После гола арбитры с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) около двух минут проверяли, пересек ли мяч линию ворот.
Премьер-лига - квалификация
20 мая 2026 • начало в 17:30
Завершен
Урал
0 : 1
Динамо Махачкала
05‎’‎ • Вальдемиро Домингос
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответный матч пройдет в Каспийске 23 мая.
