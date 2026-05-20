"Допустили ошибку". На Западе высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.05.2026
19:05 20.05.2026
"Допустили ошибку". На Западе высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

Линден: Финляндия допустила ошибку, полагаясь на США, а не на Россию

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
  • Финский аналитик Сакари Линден считает, что Хельсинки допустил ошибку, полагаясь на утратившие статус гегемона США, а не на силу России.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Хельсинки просчитался, полагаясь на утратившие статус гегемона Соединенные Штаты, а не на силу России, такое мнение выразил финский аналитик Сакари Линден.
"Китай и Россия подписали в Пекине декларацию о построении многополярного мира. <…> Мир уже многополярный. Руководство Финляндии допустило ошибку в области внешней политики, полагаясь на однополярный мир во главе с Соединенными Штатами", — написал он в соцсети X.
По мнению эксперта, с нынешней линией поведения "Финляндия оказалась в числе проигравших".
Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
