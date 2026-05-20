Россия и Китай указали на нарушения международного права

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В мире регулярно попираются базовые нормы международного права, странам сложнее урегулировать конфликты, следует из совместного заявления России и КНР.
"Стороны отмечают, что такие действия как вероломное нанесение военных ударов по другим странам, лицемерное использование ведения переговоров как прикрытие для подготовки таких ударов, убийство представителей руководства суверенных государств, расшатывание внутриполитической обстановки в этих государствах и провоцирование там смены власти, дерзкое похищение национальных лидеров ради судилища, грубо нарушают цели и принципы устава ООН, нормы международного права и международных отношений, наносят непоправимый ущерб основам мирового порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны, а также цивилизационным основам межгосударственного общения", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.