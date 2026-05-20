Организаторы конкурса "Семейная столица России" рассказали о подаче заявок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Более 100 городов приняли участие в вебинаре для потенциальных участников конкурса "Семейная столица России", сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Конкурс "Семейная столица России" проводится впервые, он направлен на стимулирование активности муниципалитетов в создании семейноцентричной среды и улучшении условий для семей с детьми.

"Батайск, Новый Уренгой, Норильск, Новосибирск, Стерлитамак, Нижний Новгород, Великий Новгород, Новочеркасск, Клин, Омск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск, Волгоград, Владивосток, Салехард – всего более 100 городов стали участниками установочного вебинара для потенциальных участников Всероссийского конкурса "Семейная столица России", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Открыл онлайн-встречу глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артем Здунов. Он подчеркнул, что инициированный комиссией конкурс поддержал президент России Владимир Путин.

"Это не просто соревнование, это возможность поделиться опытом, перенять лучшие решения и вместе сделать наши города по-настоящему семейными: с удобными парками, безопасными дворами, доступной инфраструктурой для детей и родителей при максимальной поддержке бизнеса", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Участникам вебинара рассказали о значении конкурса, составе его оргкомитета, сроках проведения и ожидаемых результатах. Онлайн был продемонстрирован путь участника при подаче заявки.

Глава Мордовии напомнил, что прием заявок продлится до 21 июня. Затем экспертная комиссия определит десять финалистов, а в октябре будет объявлена "Семейная столица России".