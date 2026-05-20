Россия и Китай будут содействовать Монголии в интеграции в рамках ШОС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут содействовать Монголии в подключении к интеграционным процессам, в том числе в рамках ШОС, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны согласились продолжить оказывать содействие Улан-Батору в его подключении к региональным интеграционным процессам, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - говорится в тексте заявления.
В нем также подчеркивается, что Россия и Китай "высоко оценили перспективы дальнейшего наращивания комплексного взаимодействия в трехстороннем формате с участием Монголии и создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай, будут активно содействовать реализации ключевых совместных проектов и кооперации в рамках развития данного коридора".
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
