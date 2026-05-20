Россия и Китай будут содействовать Монголии в интеграции в рамках ШОС - РИА Новости, 20.05.2026
13:41 20.05.2026
Россия и Китай договорились содействовать Монголии в интеграции в рамках ШОС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай будут содействовать Монголии в подключении к интеграционным процессам в рамках ШОС.
  • Россия и Китай высоко оценили перспективы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай.
  • Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут содействовать Монголии в подключении к интеграционным процессам, в том числе в рамках ШОС, следует из совместного заявления РФ и КНР.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны согласились продолжить оказывать содействие Улан-Батору в его подключении к региональным интеграционным процессам, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - говорится в тексте заявления.
В нем также подчеркивается, что Россия и Китай "высоко оценили перспективы дальнейшего наращивания комплексного взаимодействия в трехстороннем формате с участием Монголии и создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай, будут активно содействовать реализации ключевых совместных проектов и кооперации в рамках развития данного коридора".
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
