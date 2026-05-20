Россия и Китай прокомментировали истечение срока ДСНВ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай выразили сожаление, что после истечения срока действия ДСНВ безответственная линия США не позволила сохранить наследие договора, следует из совместного заявления России и Китая.
"(Стороны - ред.) выражают сожаление в связи с тем, что после истечения срока его действия безответственная линия США не позволила сохранить наследие данного соглашения в виде добровольных самоограничений", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.