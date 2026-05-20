Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области исследования Луны

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут повышать уровень взаимодействия в области исследования Луны и дальнего космоса, следует из совместного заявления России и КНР.
Совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились продолжать реализацию масштабных космических проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, активно продвигать сотрудничество и на системной основе повышать уровень взаимодействия в ключевых областях космической деятельности, включая Международную научную лунную станцию, исследование Луны и дальнего космоса", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.