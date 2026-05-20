12:59 20.05.2026
Россия и Китай будут расширять сотрудничество с Африкой

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены продолжать расширение сотрудничества с Африкой, выступают против политики отдельных стран, которые злоупотребляют мерами принуждения для подрыва торгово-экономического взаимодействия Африки с третьими странами.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
В документе отмечается, что Россия и Китай сходятся во мнении о наличии у Африканского региона существенного потенциала развития в XXI веке и считают, что установление мира и стабильности, достижение странами Африки подлинных независимости и самостоятельности являются фундаментальной основой их развития и осуществления модернизации на континенте, способной придать мощный импульс соответствующим процессам во всем мире.
"Стороны намерены продолжать укреплять взаимодействие и практическое сотрудничество с государствами и ведущими интеграционными объединениями Африки, прежде всего с Африканским союзом, и совместно поддерживать конструктивную атмосферу для международного сотрудничества с Африкой", - говорится в тексте заявления.
Москва и Пекин призывают другие страны поддержать усилия африканских стран по реализации целей повестки дня Африканского союза на период до 2063 года. Кроме того, стороны выступили против "политики отдельных государств, злоупотребляющих в международных торгово-экономических отношениях мерами принуждения и давления для подрыва нормального торгово-экономического взаимодействия африканских государств с третьими странами".
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
