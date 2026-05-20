Россия и Китай будут расширять сотрудничество с Африкой

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены продолжать расширение сотрудничества с Африкой, выступают против политики отдельных стран, которые злоупотребляют мерами принуждения для подрыва торгово-экономического взаимодействия Африки с третьими странами.

"Стороны намерены продолжать укреплять взаимодействие и практическое сотрудничество с государствами и ведущими интеграционными объединениями Африки, прежде всего с Африканским союзом, и совместно поддерживать конструктивную атмосферу для международного сотрудничества с Африкой", - говорится в тексте заявления.