Россия и КНР предупредили о последствиях реализации проекта "Золотой купол"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США "Золотой купол", говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Стороны полагают, что очевидную угрозу для стратегической стабильности создает проект США "Золотой купол", направленный на выстраивание ничем не ограниченной, многоуровневой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны в целях поражения любых ракетных вооружений, включая все виды ракет "равных противников" на всех стадиях их полета и до их старта", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что планы США полностью отрицают ключевой принцип поддержания стратегической стабильности, предусматривающий неразрывность взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений.
"В связи с этим стороны отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности, связанные с реализацией проекта США "Золотой купол", который включает в себя разработку и развертывание средств перехвата космического базирования", - добавляется в заявлении.
Также стороны отметили, что данная программа "значительно увеличивает риски боестолкновения в космосе, способствует размещению оружия в космическом пространстве и его превращению в арену вооруженной конфронтации, применению силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью".
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.