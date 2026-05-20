Россия и КНР предупредили о последствиях реализации проекта "Золотой купол"

© AP Photo / Mark Schiefelbein Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США "Золотой купол", говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

Совместное заявление РФ КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны полагают, что очевидную угрозу для стратегической стабильности создает проект США "Золотой купол", направленный на выстраивание ничем не ограниченной, многоуровневой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны в целях поражения любых ракетных вооружений, включая все виды ракет "равных противников" на всех стадиях их полета и до их старта", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что планы США полностью отрицают ключевой принцип поддержания стратегической стабильности, предусматривающий неразрывность взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений.

"В связи с этим стороны отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности, связанные с реализацией проекта США "Золотой купол", который включает в себя разработку и развертывание средств перехвата космического базирования", - добавляется в заявлении.

Также стороны отметили, что данная программа "значительно увеличивает риски боестолкновения в космосе, способствует размещению оружия в космическом пространстве и его превращению в арену вооруженной конфронтации, применению силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью".