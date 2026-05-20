Россия и КНР призвали США честно работать над укреплением стабильности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНР призвали США добросовестно работать над формированием условий, содействующих укреплению стратегической стабильности, следует из совместного заявления России и Китая.
"(Стороны - ред.) призывают США добросовестно работать над формированием надлежащих условий, которые благоприятствовали бы совместным комплексным усилиям по укреплению стратегической стабильности", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.