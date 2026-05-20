Онищенко рассказал о темпах прироста числа людей с ожирением в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в первую десятку стран по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением.
- На рост количества россиян с ожирением влияют факторы неправильного питания и малоподвижности.
- Дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия на текущий момент входит в первую десятку стран по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он отметил, что на рост количества россиян с ожирением влияют факторы неправильного питания и малоподвижности. По его словам, существует "мусорная еда", среди которой можно выделить белый и тростниковый сахар, белый хлеб и фастфуд.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о том, что дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом.
Онищенко рассказал, как узнать свой рекомендованный вес
23 марта, 11:44