Онищенко рассказал о темпах прироста числа людей с ожирением в России
12:48 20.05.2026
Онищенко рассказал о темпах прироста числа людей с ожирением в России

Онищенко: Россия входит в десятку стран по приросту числа людей с ожирением

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия входит в первую десятку стран по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением.
  • На рост количества россиян с ожирением влияют факторы неправильного питания и малоподвижности.
  • Дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия на текущий момент входит в первую десятку стран по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"По последним данным, Россия входит в 50 стран по количеству людей с ожирением. Но страшно другое: по темпам прироста людей с ожирением мы входим в первую десятку", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он отметил, что на рост количества россиян с ожирением влияют факторы неправильного питания и малоподвижности. По его словам, существует "мусорная еда", среди которой можно выделить белый и тростниковый сахар, белый хлеб и фастфуд.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о том, что дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом.
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоНаталья МокрышеваРоссийская академия наукРоссийская академия образованияММПЦ
 
 
