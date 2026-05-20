Россия и КНР прокомментировали планы части стран ЕС обрести ядерное оружие

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай озабочены планами неядерных стран Европейского союза обрести ядерное оружие, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Стороны выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
