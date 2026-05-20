11:49 20.05.2026
Россия и Китай выразили обеспокоенность ядерными материалами у Японии

© AP Photo / Eugene Hoshiko — Флаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
  • Россия и Китай выразили обеспокоенность масштабными накоплениями Японией ядерных материалов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай озабочены масштабными накоплениями Японией ядерных материалов без достоверных подтверждений их гражданского назначения, говорится в совместном заявлении двух стран.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны серьезно озабочены ведущимся Японией на протяжении длительного времени масштабным накоплением чувствительных ядерных материалов в отсутствие достоверных подтверждений их гражданского назначения", - говорится в тексте.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.
