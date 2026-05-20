Перспективы сотрудничества России и Китая безграничны, заявил Путин

- Владимир Путин заявил о безграничных перспективах сотрудничества России и Китая.
- Президент России обратился к молодым людям, участвующим в российско-китайских образовательных и научных обменах, призвав их принять ответственность за развитие сотрудничества между странами.
Визит российского лидера в Пекин приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. В программе — переговоры на высшем уровне, подписание совместных документов и другие мероприятия.
Визит российского лидера в Пекин приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. В программе — переговоры на высшем уровне, подписание совместных документов и другие мероприятия.
Путин прилетел в Пекин вечером 19 мая, в аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И.
Путин прилетел в Пекин вечером 19 мая, в аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И.
В церемонии по традиции участвовали дети, они скандировали приветствия и размахивали российскими и китайскими флажками.
В церемонии по традиции участвовали дети, они скандировали приветствия и размахивали российскими и китайскими флажками.
Основная программа визита началась утром 20 мая с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
Основная программа визита началась утром 20 мая с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
На Доме народных собраний развешаны государственные флаги, на площади расстелена красная ковровая дорожка.
На Доме народных собраний развешаны государственные флаги, на площади расстелена красная ковровая дорожка.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил гостя перед Домом народных собраний, где состоялись их переговоры.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил гостя перед Домом народных собраний, где состоялись их переговоры.
Си Цзиньпин приветствовал российского коллегу и назвал его давним другом. "Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов", — отметил он.
Си Цзиньпин приветствовал российского коллегу и назвал его давним другом. "Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов", — отметил он.
В церемонии встречи приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами и флажками России и Китая.
В церемонии встречи приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами и флажками России и Китая.
В честь прибытия президента России на площади Тяньаньмэнь прогремели торжественные залпы из пушек.
В честь прибытия президента России на площади Тяньаньмэнь прогремели торжественные залпы из пушек.
Затем состоялись переговоры. Сперва Путин и Си Цзиньпин побеседовали в узком составе — обсудили наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки.
Затем состоялись переговоры. Сперва Путин и Си Цзиньпин побеседовали в узком составе — обсудили наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки.
Позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций.
Позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций.
Путина сопровождает весьма представительная делегация: пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы нескольких регионов и ректоры некоторых университетов.
Путина сопровождает весьма представительная делегация: пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы нескольких регионов и ректоры некоторых университетов.
После переговоров Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.
После переговоров Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.
Визит российского лидера в Пекин приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. В программе — переговоры на высшем уровне, подписание совместных документов и другие мероприятия.
Путин прилетел в Пекин вечером 19 мая, в аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И.
В церемонии по традиции участвовали дети, они скандировали приветствия и размахивали российскими и китайскими флажками.
Основная программа визита началась утром 20 мая с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
На Доме народных собраний развешаны государственные флаги, на площади расстелена красная ковровая дорожка.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил гостя перед Домом народных собраний, где состоялись их переговоры.
Си Цзиньпин приветствовал российского коллегу и назвал его давним другом. "Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов", — отметил он.
В церемонии встречи приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами и флажками России и Китая.
В честь прибытия президента России на площади Тяньаньмэнь прогремели торжественные залпы из пушек.
Затем состоялись переговоры. Сперва Путин и Си Цзиньпин побеседовали в узком составе — обсудили наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки.
Позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций.
Путина сопровождает весьма представительная делегация: пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы нескольких регионов и ректоры некоторых университетов.
После переговоров Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.