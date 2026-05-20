Россия и Китай выступили против унилатерализма

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против гегемонизма и возврата к миру, где действует право сильного, отстаивают авторитет ООН в международных делах, говорится в совместном заявлении двух стран.
"Стороны подчеркивают, что решительно выступают против гегемонизма, унилатерализма, выступают против возврата к миру, где действует только право сильного, твердо отстаивают авторитет и центральную роль ООН в международных делах", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.