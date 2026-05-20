Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере реагирования на ЧС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, следует из совместного заявления РФ и КНР.

"Стороны намерены наращивать всесторонние обмены и сотрудничество в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, укреплять взаимодействие в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим, а также развивать сотрудничество в области предотвращения и контроля рисков безопасности на производстве", - говорится в документе.