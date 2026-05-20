Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере реагирования на ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.
- В совместном заявлении говорится о намерении укреплять взаимодействие в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны намерены наращивать всесторонние обмены и сотрудничество в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, укреплять взаимодействие в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим, а также развивать сотрудничество в области предотвращения и контроля рисков безопасности на производстве", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.