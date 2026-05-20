Россия и КНР договорились развивать патриотическое воспитание молодежи

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР договорились реализовывать совместные проекты в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, следует из совместного заявления России и КНР.

"Стороны договорились содействовать дальнейшему углублению сотрудничества в области молодежной политики, реализовывать совместные проекты в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, молодежного предпринимательства, волонтерства, креативных индустрий и новых медиа, расширять партнерские связи по линии молодежных региональных ведомств и некоммерческих организаций", - говорится в тексте заявления.