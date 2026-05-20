Россия и КНР призвали устранить первопричины украинского кризиса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН, следует из совместного заявления России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества .