Россия и КНР призвали устранить первопричины украинского кризиса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН, следует из совместного заявления России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества .
"Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.