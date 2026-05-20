Россия и Китай продолжат сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай продолжат наращивать взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, следует из совместного заявления стран.
"Стороны продолжат наращивать двустороннее взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма через эффективный информационный обмен между финансовыми разведками и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов по борьбе с отмыванием денег", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.