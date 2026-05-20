Путин рассказал о партнерстве в сфере важных элементов и металлов с Китаем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают вопрос об укреплении партнерства в сфере критически важных элементов и металлов, заявил президент России Владимир Путин.

"Речь также идет об укреплении партнерства в области критически важных элементов и металлов, необходимых для более широкого внедрения зеленых технологий", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.