Путин рассказал о партнерстве в сфере важных элементов и металлов с Китаем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают вопрос об укреплении партнерства в сфере критически важных элементов и металлов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Речь также идет об укреплении партнерства в области критически важных элементов и металлов, необходимых для более широкого внедрения зеленых технологий", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.