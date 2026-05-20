09:30 20.05.2026
Ушаков рассказал о договоренностях с Китаем по энергетике

Ушаков: Россия и Китай договорились о перспективном проекте в энергетике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что стороны обсудили перспективный проект в энергетике и другие интересные проекты.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и других областях тоже интересные", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что договорились "кое о чем важном" в сфере энергетики.
Церемония подписания совместных документов в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
ЭкономикаРоссияКитайЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
