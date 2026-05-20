Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай стремятся к построению более демократического мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
"Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.