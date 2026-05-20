Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2026
06:58 20.05.2026
Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся к построению более справедливого и демократического мироустройства.
  • Путин сделал это заявление на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай стремятся к построению более демократического мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
"Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
