Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2026
06:52 20.05.2026
Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима, заявил Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
