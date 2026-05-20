Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.