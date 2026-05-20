Россия и КНР будут обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай будут обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", следует из совместного заявления стран.
"Стороны решили углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализовывать Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в интересах пользователей всех стран мира", - говорится в тексте заявления.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.