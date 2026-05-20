Путин передал поздравления ветерану, рядом с которым сидел на параде Победы

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал поздравления с предстоящим днем рождения сидевшему рядом с ним на параде в День Победы в 2025 году ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время осмотра фотовыставки в Доме народных собраний в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время осмотра фотовыставки в Доме народных собраний в Пекине

Во время осмотра выставки лидерам показали снимок с парада Победы на Красной площади в 2025 году, на котором рядом с ними сидит Знаменский. Ветерану 13 августа исполнится 101 год. Организаторы выставки рассказали лидерам, что планируют поздравить его с днем рождения.