Путин передал поздравления ветерану, рядом с которым сидел на параде Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин передал поздравления с предстоящим днем рождения ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому.
- Президент сидел рядом с ним на параде Победы в 2025 году.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал поздравления с предстоящим днем рождения сидевшему рядом с ним на параде в День Победы в 2025 году ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав", на которой собраны важные моменты развития российско-китайских отношений.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время осмотра фотовыставки в Доме народных собраний в Пекине
Во время осмотра выставки лидерам показали снимок с парада Победы на Красной площади в 2025 году, на котором рядом с ними сидит Знаменский. Ветерану 13 августа исполнится 101 год. Организаторы выставки рассказали лидерам, что планируют поздравить его с днем рождения.
"Желаю ему крепкого здоровья и долголетия", - отреагировал Си Цзиньпин.
"И от нас поздравьте", - попросил Путин.
Евгений Знаменский родился в 1925 году. В начале 1943 года он был призван в ряды Красной Армии. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За отвагу" (дважды), "За оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".