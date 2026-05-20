18:06 20.05.2026
Путин перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в аэропорту Пекина
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, передает корреспондент РИА Новости.
Короткая беседа состоялась у трапа самолета президента РФ в аэропорту Пекина. Путин и Чжан Гоцин пообщались, улыбаясь друг другу, и пожали руки на прощание. Затем российский лидер направился в самолет.
Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. В среду состоялись российско-китайские переговоры. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Также президент России встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком.
Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
