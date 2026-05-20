Путин и Си Цзиньпин отметили регулярность подписания соглашений

16:43 20.05.2026
Путин и Си Цзиньпин отметили регулярность подписания двусторонних документов

© РИА Новости / POOL — Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Си Цзиньпин отметили регулярность подписания российско-китайских документов.
  • В ходе текущего визита в Пекин Россия и Китай приняли и подписали 42 документа.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили регулярность подписания российско-китайских документов.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине лидеры России и Китая осмотрели фотовыставку "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав", на которой собраны важные моменты развития российско-китайских отношений.
Президент России обратил внимание на кадр, снятый весной 2013 года в Москве, когда Си Цзиньпин совершил первую зарубежную поездку в качестве председателя КНР. На фотографии лидеры обмениваются подписанным Совместным заявлением о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Мы тогда подписывали, сегодня подписывали. Каждый раз что-то подписываем", - с улыбкой отметил Путин.
"У нас говорится: все выше и выше", - ответил Си Цзиньпин.
"Точно!" - отреагировал президент РФ.
В ходе текущего визита Путина в Пекин Россия и Китай приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
