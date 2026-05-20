16:16 20.05.2026 (обновлено: 16:24 20.05.2026)
Путин поблагодарил представителей России и Китая за организацию переговоров

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая.
  • Путин поблагодарил представителей России и Китая за организацию переговоров в Пекине.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей РФ и Китая за напряженную работу для организации переговоров в Пекине.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи", - отметил Путин во время чаепития с председателем КНР.
РоссияКитайПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
