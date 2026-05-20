Си Цзиньпин назвал итоги визита Путина в Пекин богатыми

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением визита в Пекин и отметил богатые итоги переговоров.

Председатель КНР также отметил, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.