16:14 20.05.2026 (обновлено: 16:25 20.05.2026)
Си Цзиньпин назвал итоги визита Путина в Пекин богатыми

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин назвал итоги визита Путина в Пекин богатыми и успешными.
  • В ходе визита было подписано множество совместных документов, сообщил председатель КНР.
  • Можно считать, что уже состоялся весьма удачный визит, добавил он.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением визита в Пекин и отметил богатые итоги переговоров.
Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
"Господин президент, итоги визита очень богатые. Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он был только на один день, но итоги большие, богатые", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР также отметил, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.
