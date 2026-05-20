Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин назвал итоги визита Путина в Пекин богатыми и успешными.
- В ходе визита было подписано множество совместных документов, сообщил председатель КНР.
- Можно считать, что уже состоялся весьма удачный визит, добавил он.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением визита в Пекин и отметил богатые итоги переговоров.
«
"Господин президент, итоги визита очень богатые. Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он был только на один день, но итоги большие, богатые", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР также отметил, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.