Путин и Си Цзиньпин побеседовали за чаем

15:27 20.05.2026 (обновлено: 15:36 20.05.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития в рамках встречи в Доме народных собраний в Пекине. 20 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в неформальной обстановке для обсуждения актуальных международных вопросов.
  • В беседе планируется затронуть темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом.
  • Неформальные встречи Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая стали традиционным форматом для обсуждения самых деликатных и стратегических вопросов.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров встретились в неформальной обстановке, чтобы за чаем обсудить актуальные международные вопросы, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры РФ и Китая в этой беседе затронут темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, в том числе с учетом его недавнего визита в Пекин, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, будут обсуждаться и самые важные внешнеполитические вопросы, и сотрудничество двух стран в других областях.
Такие чаепития Путина с председателем КНР в ходе визитов в Китай уже стали традицией. Нынешняя беседа вновь проходит в узком кругу, на нее приглашены лишь по четыре члена делегации с каждой стороны. Во встрече с российской стороны участвуют помощник президента Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Разговор будет проходить в закрытом режиме. В Кремле этой беседе придают особое значение, встреча за чаем станет одним из важнейших мероприятий визита, отмечал ранее Ушаков. В Москве рассчитывают, что встреча продлится "как можно дольше", ведь такой формат общения за закрытыми дверями позволяет лидерам по-дружески, откровенно и доверительно говорить на самые важные темы, пояснил помощник президента РФ.
Неформальные встречи Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая стали традиционным форматом для обсуждения самых деликатных и стратегических вопросов с глазу на глаз. Ранее Ушаков неоднократно подчеркивал, что такие беседы позволяют лидерам общаться без лишнего протокола.
