Рейтинг@Mail.ru
В США встревожились из-за неожиданного послания Путина - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.05.2026
В США встревожились из-за неожиданного послания Путина

CNBC: приезд Путина в Китай сразу после визита Трампа неслучаен

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил Китай вскоре после поездки Дональда Трампа.
  • Старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс заявил, что визит Путина в Китай — сигнал для США.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай вскоре после поездки главы Белого дома Дональда Трампа стал сигналом для США, заявил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс.
"Приезд Путина не случаен, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. <…> Вероятно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас", — заявил он в интервью CNBC.
Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства.
Российского лидера сопровождает представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
Официальный визит президента России Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Произошедшее на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвало тревогу в США
Вчера, 10:32
 
В миреКитайРоссияСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампНью-Йоркский университетВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала