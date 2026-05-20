14:19 20.05.2026
Путин посетил торжественный прием от имени Си Цзиньпина в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
  • На торжествах в Доме народных собраний в Пекине присутствовали представители деловых и образовательных кругов, общественности и СМИ двух стран.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер в эти дни находится в Китае с официальным визитом. Эта поездка приурочена к 25-летию основополагающего для двусторонних связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан 16 июля 2001 года в Москве.
Торжественный прием в честь годовщины подписания этого договора и 30-летия установления курса на стратегическое взаимодействие России и Китая состоялся в среду в Доме народных собраний в Пекине.
Вместе с Путиным и Си Цзиньпином на торжествах присутствовали представители деловых и образовательных кругов, общественности и СМИ двух стран.
