Эксперт оценила организацию визита Путина в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Визит Владимира Путина в Китай имеет статус официального, но по масштабу организации и уровню представительства российской делегации фактически соответствует высшему дипломатическому разряду.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Масштаб организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай соответствует высшему дипломатическому разряду, сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.

Комментируя организацию приема, Баранова отметила, что в международной практике государственный визит считается высшей формой межгосударственного общения и включает в себя максимальный объем торжественных процедур.

"Официальный визит обычно ориентирован на более прагматичную, рабочую повестку. Однако, несмотря на то что нынешний визит Владимира Путина в Китай имеет статус официального, масштаб его организации, уровень представительства российской делегации и глубина оказанных почестей фактически соответствуют высшему дипломатическому разряду", - сказала Баранова.

Дональда Трампа. Также она обратила внимание на недавний государственный визит в КНР президента США

"Принимающая сторона, явно, приложила максимум усилий, чтобы обеспечить безукоризненный уровень организации для обоих лидеров. Это помогло исключить поводы для домыслов и конспирологических теорий при сравнении протоколов приема", - считает эксперт.

В аэропорту Пекина накануне была организована торжественная церемония встречи президента России , у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина . Президента США Дональда Трампа, который приезжал ранее с госвизитом, в аэропорту Пекина встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн