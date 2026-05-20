Эксперт оценила организацию визита Путина в Китай

14:06 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Владимира Путина в Китай имеет статус официального, но по масштабу организации и уровню представительства российской делегации фактически соответствует высшему дипломатическому разряду.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Масштаб организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай соответствует высшему дипломатическому разряду, сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.
Комментируя организацию приема, Баранова отметила, что в международной практике государственный визит считается высшей формой межгосударственного общения и включает в себя максимальный объем торжественных процедур.
"Официальный визит обычно ориентирован на более прагматичную, рабочую повестку. Однако, несмотря на то что нынешний визит Владимира Путина в Китай имеет статус официального, масштаб его организации, уровень представительства российской делегации и глубина оказанных почестей фактически соответствуют высшему дипломатическому разряду", - сказала Баранова.
Также она обратила внимание на недавний государственный визит в КНР президента США Дональда Трампа.
"Принимающая сторона, явно, приложила максимум усилий, чтобы обеспечить безукоризненный уровень организации для обоих лидеров. Это помогло исключить поводы для домыслов и конспирологических теорий при сравнении протоколов приема", - считает эксперт.
В аэропорту Пекина накануне была организована торжественная церемония встречи президента России, у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа, который приезжал ранее с госвизитом, в аэропорту Пекина встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Кроме того, в среду состоялась церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь в Пекине, после чего начались российско-китайские переговоры.
