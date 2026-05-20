Путин заявил о важности перекрестных годов образования России и КНР.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Перекрестные Года образования РФ и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпином официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран", - подчеркнул российский лидер.
Путин также указал, что новые возможности для экономического развития двух стран открывают стремительно меняющие жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта.
"Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений", - добавил президент.