Путин заявил о важности перекрестных годов образования России и КНР.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Перекрестные Года образования РФ и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений", - добавил президент.