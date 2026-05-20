Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином

13:31 20.05.2026 (обновлено: 13:33 20.05.2026)
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что они с Си Цзиньпином поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.
  • Он также отметил продуктивность переговоров.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества", - сказал Путин.
Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
"Нынешний визит имеет особое значение, особое звучание", - подчеркнул президент, напомнив, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве.
"Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимного уважения и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран", - заключил российский лидер.
