Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине

Он также отметил продуктивность переговоров.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества", - сказал Путин

Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай

"Нынешний визит имеет особое значение, особое звучание", - подчеркнул президент, напомнив, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве.