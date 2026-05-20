13:18 20.05.2026
Путин отметил, что его визит в КНР пришелся на знаменательный день

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что его рабочая программа в Пекине проходит в знаменательный день — 20 мая 1972 года Мао Цзэдун заявил о необходимости бороться с американским империализмом.
  • Путин подчеркнул, что Россия и Китай сегодня ни с кем не борются, а сотрудничают в интересах своего развития.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что его рабочая программа в Пекине проходит в знаменательный день - именно 20 мая в 1972 году основатель Китайской народной республики Мао Цзэдун заявил о необходимости бороться с американским империализмом.
Об этом президент вспомнил во время общения с китайским инженером Пэн Паем, который родился там же, где и легендарный китайский политик.
"Помнится, в 1972 году именно 20 мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день, но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие", - сказал Путин.
Он отметил, что и Россия, и Китай готовы сотрудничать со всеми, в том числе с партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты.
"Сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпином", - добавил Путин.
РоссияКитайПекинВладимир ПутинМао ЦзэдунСи Цзиньпин
 
 
