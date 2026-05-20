Путин отметил, что его визит в КНР пришелся на знаменательный день

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что его рабочая программа в Пекине проходит в знаменательный день - именно 20 мая в 1972 году основатель Китайской народной республики Мао Цзэдун заявил о необходимости бороться с американским империализмом.
Об этом президент вспомнил во время общения с китайским инженером Пэн Паем, который родился там же, где и легендарный китайский политик.
Он отметил, что и Россия, и Китай готовы сотрудничать со всеми, в том числе с партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты.
"Сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпином", - добавил Путин.