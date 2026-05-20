Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 19 мая прибыл с официальным визитом в Китай. Ранее в среду в Пекине состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
После этого президент России отдельно встретился с премьером Госсовета КНР для углубленного обсуждения вопросов практической кооперации. Центральной темой беседы стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран.