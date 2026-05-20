13:02 20.05.2026 (обновлено: 13:19 20.05.2026)
Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

  • Владимир Путин провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
  • Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 19 мая прибыл с официальным визитом в Китай. Ранее в среду в Пекине состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
После этого президент России отдельно встретился с премьером Госсовета КНР для углубленного обсуждения вопросов практической кооперации. Центральной темой беседы стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
