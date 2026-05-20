12:56 20.05.2026 (обновлено: 20:37 20.05.2026)
На Западе испугались решения Путина и Си Цзиньпина

Bloomberg: Китай стремится с помощью России положить конец гегемонии США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Китай намерен объединить усилия с Россией для того, чтобы положить конец гегемонии США, пишет Bloomberg.
"Примечательно, что Москва и Пекин подписывают декларацию о продвижении многополярного мирового порядка. Конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством США хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принимал Трампа", — сообщается в материале.
По мнению автора публикации, несмотря на тактическое перемирие между США и Китаем и стремление к стабильности на данный момент, в долгосрочной перспективе Пекин бросит вызов Вашингтону.
Президент России Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Поездка приурочена к 25-летию подписания Российско-китайского договора о добрососедстве. Российского лидера сопровождает представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
