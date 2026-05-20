Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования - РИА Новости, 20.05.2026
12:49 20.05.2026
Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования

Путин: Россия и Китай нарастят взаимодействие в сфере образования

© РИА Новости / Александр Казаков/PoolПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования, заявил Владимир Путин.
  • Президент отметил, что одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования, опираясь на солидный опыт взаимообогащающего сотрудничества, уверен президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
Выступая с приветственной речью, Путин привел высказывание выдающегося русского педагога Константина Ушинского. "Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу", - напомнил президент РФ.
"Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход. А значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества", - подчеркнул Путин.
