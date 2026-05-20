Путин анонсировал запуск Российско-Китайского института инноваций

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Цинхуа планируют запустить работу Российско-Китайского института инновационных исследований, отметил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований", - сообщил Путин в ходе торжественной церемонии.
Президент РФ отметил, что в целом Россией и Китаем уже учреждено 15 межвузовских ассоциаций.
"Успешно работает совместный Российско-Китайский университет на базе Московского государственного университета имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Также МГУ в партнерстве с Пекинским университетом недавно открыли Российско-Китайский институт фундаментальных исследований", - упомянул он.