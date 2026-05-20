Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин пригласил китайского инженера Пэн Пая вновь посетить Россию.

Пэн Пай получил образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.

Встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили Пэн Пая получить университетское образование в Москве.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайского инженера Пэн Пая, с которым увиделся в Пекине спустя 26 лет после первой встречи, вновь посетить Россию.

Пэн Пай, будучи ребенком, встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в качестве президента России . Та поездка состоялась в июле 2000 года. Позже Пэн Пай получил образование в одном из университетов в Москве , а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.

"Хочу пожелать вам всего доброго. Приезжайте еще к нам в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с инженером в среду.

Пэн Пай пообещал, что приедет обязательно. Президент обнял его и пожал ему руку. Инженер признался, что рассчитывает на продолжение встреч с российским лидером.

Путин также отметил, что ему приятно было узнать о том, что после получения образования в России Пэн Пай успешно развивает карьеру на родине.

"Я так понимаю, вы родом с юга Китая, а Москва не отличается такой теплой погодой. Но надеюсь, для вас были созданы хорошие дружеские условия и теплая атмосфера", - сказал президент.

Прощаясь, Путин пожелал Пэн Паю успехов.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян, провинция Хунань , КНР. В 2013 году получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся в Китай и начал работать в родной провинции.

В настоящее время занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".

В 2025 году стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT архивной фотографии Пэн Пая с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.

В интервью китайской газете "Хунань Жибао" Пэн Пай отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его получить университетское образование в Москве.

История Пэн Пая получила широкий отклик в СМИ и социальных сетях и собрала более 16 миллионов просмотров. В августе 2025 года телеканалом RT было распространено видеообращение Пэн Пая на русском языке, который он изучал во время учебы в Москве, в котором инженер выразил надежду вновь встретиться с президентом России в ходе его следующего визита в Китай.