Путин пригласил инженера Пэн Пая в Россию

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайского инженера Пэн Пая, с которым увиделся в Пекине спустя 26 лет после первой встречи, вновь посетить Россию.
"Хочу пожелать вам всего доброго. Приезжайте еще к нам в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с инженером в среду.
Пэн Пай пообещал, что приедет обязательно. Президент обнял его и пожал ему руку. Инженер признался, что рассчитывает на продолжение встреч с российским лидером.
Путин также отметил, что ему приятно было узнать о том, что после получения образования в России Пэн Пай успешно развивает карьеру на родине.
"Я так понимаю, вы родом с юга Китая, а Москва не отличается такой теплой погодой. Но надеюсь, для вас были созданы хорошие дружеские условия и теплая атмосфера", - сказал президент.
Прощаясь, Путин пожелал Пэн Паю успехов.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян, провинция Хунань, КНР. В 2013 году получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся в Китай и начал работать в родной провинции.
В настоящее время занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".
В 2025 году стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT архивной фотографии Пэн Пая с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.
В интервью китайской газете "Хунань Жибао" Пэн Пай отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его получить университетское образование в Москве.
История Пэн Пая получила широкий отклик в СМИ и социальных сетях и собрала более 16 миллионов просмотров. В августе 2025 года телеканалом RT было распространено видеообращение Пэн Пая на русском языке, который он изучал во время учебы в Москве, в котором инженер выразил надежду вновь встретиться с президентом России в ходе его следующего визита в Китай.
Пэн Пай женат, у него двое детей.
