Путин отметил важность исследования России и Китая о Второй мировой войне

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность масштабного совместного исследования о Второй мировой войне, которое проведут Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне. Оно будет посвящено решающей роли наших стран в победе над нацизмом и японским милитаризмом и недопустимости искажения исторической правды", - заявил Путин.