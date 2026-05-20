Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько россиян изучают китайский язык - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 20.05.2026
Путин рассказал, сколько россиян изучают китайский язык

Путин: более 100 тысяч россиян изучают китайский язык

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 тысяч россиян изучают китайский язык в России.
  • Еще 20 тысяч граждан России осваивают китайский язык в рамках образовательных программ в КНР.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Сейчас более 100 тысяч россиян изучают китайский язык в России, а еще 20 тысяч граждан РФ осваивают его в рамках образовательных программ в КНР, сообщил президент России Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии.
Президент России Владимир Путин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин заявил о необходимости качественного образования
10:54
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала