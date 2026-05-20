Путин рассказал, сколько россиян изучают китайский язык

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Сейчас более 100 тысяч россиян изучают китайский язык в России, а еще 20 тысяч граждан РФ осваивают его в рамках образовательных программ в КНР, сообщил президент России Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии.