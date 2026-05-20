Путин назвал базовые условия развития Китая

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Базовым условием поступательного развития является политическая и экономическая стабильность, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, - и политическую стабильность, и экономическую. Это абсолютно базовые условия для поступательного развития", - сказал Путин в ходе встречи с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году.